Descodificador. Como funciona o acordo entre Governo e sindicatos da Função Pública?

1 O que muda nos salários da Função Pública?

No início de outubro, o Governo apresentou aos sindicatos da Administração Pública uma proposta de acordo plurianual para a valorização dos salários e das carreiras dos trabalhadores do Estado. A proposta, centrada em aumentos diferenciados nas várias carreiras, marca uma rutura com a regra adotada desde 2020, que balizava o referencial de aumentos — negociado em outubro com os sindicatos — pelo valor médio da inflação registada nos 12 meses anteriores. A partir de 2023, e até ao final da legislatura, as regras serão outras. O acordo firmado no último fim de semana com os sindicatos afetos à UGT — STE e FESAP — define um aumento mínimo de €52,11 ou 2% anuais (para quem tenha vencimento acima dos €2600 brutos) para os funcionários públicos.