Ricardo Pires, presidente da Semapa: “Queremos investir mil milhões de euros nos próximos três anos”

Assumiu este ano a liderança executiva da Semapa, substituindo João Castello Branco, e, aos 46 anos, Ricardo Pires quer inaugurar um novo ciclo de crescimento no grupo, que atua na indústria da pasta de papel através da Navigator, nos cimentos através da Secil ou na transformação de subprodutos animais através da ETSA, com aposta em projetos ligados ao hidrogénio. Palavras de ordem do novo líder do grupo controlado pelas três filhas do empresário Pedro Queiroz Pereira: investimento e talento.

Os lucros da Semapa cresceram 93,5% no primeiro semestre, para €141,5 milhões, e o volume de negócios aumentou 50,9%, para €1465,7 milhões, apesar da má conjuntura internacional. Pode dizer-se que a Semapa está a ter lucros extraordinários?

Não. Tivemos anos difíceis, mas houve uma adaptação e superação por parte das nossas pessoas, criámos novas linhas de negócio, novas metodologias de trabalho, tivemos de nos adaptar, e, infelizmente, não foi só por causa da covid. A maior parte dos resultados vem da Navigator, que atua no mercado internacional. Houve condicionantes, umas positivas, outras negativas, que originaram este desempenho, que até ao primeiro semestre acabou por ser bastante positivo.