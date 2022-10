Imobiliário: Expresso e SIC distinguem os melhores projetos de 2021, veja-os aqui

A gala da quarta edição dos Pré­mios do Imobiliário, organizados pelo Expresso e SIC Notícias, decorreu no passado dia 20, na Praça do Município da cidade de Braga. Ao todo, estiveram a concurso 55 projetos, distribuídos geograficamente pelo continente e ilhas, que se candidataram às seis categorias abrangidas por esta iniciativa. Neste evento foram entregues 18 distinções ao que de melhor se fez no sector imobiliário durante o ano passado.

Melhor empreendimento de construção nova de habitação, turismo e escritórios; reabilitação e reconstrução na habitação, escritórios, turismo e equipamento público/património cultural; sustentabilidade na vertente de construção/arquitetura sustentável e na da eficiência energética; inovação na mediação; arquitetura de interiores de habitação, turismo, escritórios e equipamento público/património cultural e espaço público na vertente de espaço verde/urbanismo foram as seis categorias, divididas em subcategorias, que estiveram a concurso. Aos vencedores nestas categorias juntou-se uma distinção atribuída pela SIC Esperança a um projeto solidário e o júri atribuiu ainda um prémio prestígio e uma menção honrosa.