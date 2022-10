Quais os salários que mais sofrem com a subida dos juros?

As famílias portuguesas com crédito à habitação, que têm visto a prestação mensal ao banco disparar, não são as únicas vítimas colaterais do aperto da política monetária do Banco Central Europeu (BCE) para travar a inflação. Um estudo publicado este mês no blogue do BCE assinala que as decisões de Frankfurt têm efeitos secundários sobre os mercados de trabalho, no­meadamente sobre os salá­rios. E em tempos de subida dos juros são mais penalizados os trabalhadores com formação superior, bem como aqueles que trabalham em empresas pequenas e jovens.

O artigo “Which workers are most affected by changes in the policy rate?”, assinado por Martina Jasova, Caterina Mendicino e Dominik Supera, analisa dados para Portugal (dos Quadros de Pessoal, a base do Ministério do Trabalho que relaciona trabalhadores e empregadores, e da Central de Responsabilidades de Crédito, com informação sobre empréstimos às empresas das instituições de crédito supervisionadas pelo Banco de Portugal) para “perceber como cortes e aumentos nas taxas de juro afetam o mercado de trabalho”.

