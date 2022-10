Preços da gasolina e do gasóleo devem baixar ligeiramente na próxima semana

Os preços de venda ao público dos combustíveis deverão baixar ligeiramente na próxima semana, com a gasolina a descer 1,5 cêntimos por litro e o gasóleo a baixar 2 cêntimos, segundo uma estimativa de uma fonte do setor, com base nas cotações internacionais dos produtos refinados disponíveis até quinta-feira.

Estas variações acontecem depois de na presente semana o preço médio do gasóleo simples ter permanecido praticamente inalterado, em 1,95 euros por litro, e de o preço médio da gasolina 95 simples ter descido cerca de 5 cêntimos, para 1,83 euros por litro, segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

As descidas esperadas para a próxima semana refletem um ligeiro decréscimo da cotação média da gasolina e do gasóleo no mercado internacional face aos preços médios da semana anterior, apesar de o custo do Brent até ter tido um aumento. Para as variações dos preços dos combustíveis da próxima semana contribuirá igualmente a valorização que o euro teve face ao dólar esta semana.

Há cerca de dois meses que o preço médio de venda ao público do gasóleo em Portugal tem estado acima do preço médio da gasolina simples, indicam os dados publicados pela DGEG.