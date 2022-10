Os escritórios mudaram com a pandemia. Veja como ficaram

Para os jovens que estão agora a iniciar a atividade profissional e para aqueles já se encontram a trabalhar, mas querem novas experiências – muitos deles porque atravessaram o período da pandemia em trabalho remoto ou regime híbrido -, a decisão de escolha de uma empresa, em detrimento de outra, passa agora e, cada vez mais, pela atratividade dos espaços onde vai passar mais horas.

Não admira, por isso, que os atuais edifícios de escritórios, novos ou em remodelação, tenham agora uma panóplia de características que surpreendem pela inovação e ousadia de propostas e cujo objetivo é, declaradamente, atrair e reter as novas gerações de profissionais. Fomos ver alguns destes escritórios, onde a aposta na diferenciação é um ponto de ordem.

j.morgado

Um átrio onde se pode ver cinema

No edifício da PHC Software, em Porto Salvo, Oeiras, o átrio de entrada está preparado para demonstrações cinematográficas de software ou outras iniciativas. O projeto nasceu da ambição de criar a ‘melhor experiência no trabalho’, “fruto de mais de três anos de análise das boas práticas, e onde os as salas de trabalho e de reunião se interligam com auditórios, estúdio de gravação, incubadoras de start-up ou uma biblioteca digital”, destaca a empresa.

d.r.

Quartos para clientes e colaboradores

A cada vez maior dificuldade em conseguir alojamento leva algumas empresas a inovar também neste aspeto. É o caso da BI4ALL, designação da nova ‘casa’ da tecnológica portuguesa, que tem disponíveis quartos para clientes e colaboradores. Situada na Avenida Marechal Gomes da Costa, em Lisboa, resulta da remodelação de um antigo armazém.

Com cerca de 7 mil metros quadrados e capacidade para mais de 500 postos de trabalho, a ‘cidade’ BI4ALL é composta por dois edifícios que incluem também, no seu interior, uma sala de conferências, campo de padel e ginásio.

d.r.

Áreas multitarefas para estimular a imaginação

A sueca Evolution Gaming, uma das principais empresas de desenvolvimento de software para o segmento do jogo online, instalou-se recentemente num edifício na Avenida 24 de Julho, em Lisboa.

O projeto de design & build, que inclui um auditório e um gaming room, foi projetado para abrigar diferentes tarefas, mas, simultaneamente, está dotada de espaços fechados onde os colaboradores também se podem isolar.

d.r.

Um lugar onde até se pode meditar

Instalada no Edifício Arquiparque 7, em Miraflores, a remodelação dos escritórios da L’Oréal, iniciada em 2021, inclui uma ‘silent room’, ou sala de meditação.

Segundo a multinacional francesa, o objetivo é tornar este espaço num lugar mais colaborativo, tecnológico e sustentável , com maior foco no bem-estar dos colaboradores. As áreas de trabalho são em espaços abertos, mas com zonas de trabalho distintas, consoante as necessidades de cada colaborador.

© celestino santos

Escolher um espaço aberto ou uma sala reservada

Pioneira no estímulo ao modelo híbrido de trabalho, a seguradora Ageas investiu em modernos edifícios de escritórios. No caso do edifício Ageas Porto, localizado na zona da Boavista e inaugurado este ano, os colaboradores podem trabalhar de uma forma flexível e colaborativa, podendo optar por diferentes soluções que vão desde as mesas em espaços abertos, até às salas reservadas. Para facilitar o trabalho dos colaboradores a empresa tem distribuídos vários conjuntos de cacifos, que facilitam também as deslocações dos colaboradores, que podem utilizar os transportes públicos com mais facilidade.

d.r.

A importância da sustentabilidade e da eficiência energética

Promovido pela Avenue, o edifício Lumnia é considerado um excelente representante de uma nova geração de edifícios de escritórios, combinando tecnologia, sustentabilidade e elevada eficiência energética. Esta é, sem dúvida, uma das razões que fez com que ele ganhasse o prémio do “Melhor empreendimento de construção nova – escritórios”, atribuído recentemente pelo Expresso.

Localizado no Parque das Nações, o projeto conta com cerca de 30.000 m2 de escritórios. A área de escritórios está dividida por 8 pisos, incluindo 7 terraços e 300 lugares de estacionamento privativo em cave.

d.r.

Afirmar o compromisso com comunidade local

Localizados no World Trade Center (WTC) Lisboa, em Carnaxide, os novos escritórios da Bayer “refletem o forte compromisso da empresa com o mercado nacional, com os seus colaboradores e com a comunidade local, em prol de uma economia resiliente, sustentável e competitiva”, destaca a empresa.

Com uma área total de aproximadamente 1250 m2, a Bayer quer “proporcionar um ambiente ajustado aos novos modelos de trabalho – flexível, adaptável, evolutivo, sustentável e focado no bem-estar, de forma a impulsionar a cocriação de projetos inovadores”, acrescenta.

d.r.

Sala de amamentação e ginásio

A evolução tecnológica e digital presente nos edifícios Natura Towers, em equilíbrio com a vertente da sustentabilidade, levaram a Cofidis a escolher este empreendimento para a nova sede. Localizado em Lisboa, tem, no total, 10.400 metros quadrados de superfície, divididos por duas torres de escritórios que passam a acolher os cerca de 750 colaboradores, que até recentemente estavam distribuídos por outros edifícios.

O espaço tem um grande número de zonas dedicadas à colaboração, incluindo um auditório, espaços destinados à saúde e ao bem-estar dos colaboradores, salas que privilegiam o silêncio e onde é possível meditar, salas de amamentação e um ginásio.

nelson garrido

Campos de padel e serviços de concierge

O Porto Office Park — POP é um projeto com construção de raiz, com 30 mil metros quadrados de escritórios, concluído durante a fase de pandemia e já comercializado a 100%. O promotor, o grupo Violas Ferreira, apostou em dotá-lo de vários equipamentos para usufruto das empresas residentes, como restaurante, serviços de apoio, um ginásio e três campos de padel. Além de um lounge com 300 m2, os edifícios incluem auditório, salas de reunião e eventos, uma cafeteria com 250 lugares no interior e 100 m2 ao ar livre e ainda serviços de concierge.