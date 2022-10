Lucro do BBVA cresce mais de 46% nos primeiros nove meses do ano

O BBVA lucrou 4842 milhões de euros até setembro, mais 46,2% que no mesmo período do ano passado, graças à subida dos créditos e das receitas recorrentes (juros e comissões), anunciou o banco espanhol em comunicado.

“Este valor é resultado do aumento da atividade, com crescimento de dois dígitos no crédito (mais 15%), e do desempenho positivo das receitas recorrentes (mais 28,8%)”, lê-se na nota.

A receita líquida de juros subiu 32,6%, para 13,81 mil milhões de euros até setembro, graças ao crescimento significativo nos empréstimos (mais 15%), numa altura em que os bancos centrais, de forma geral, têm vindo a subir as taxas de juro de referência. “O desempenho nesta rubrica destaca-se especialmente no México, Turquia e América do Sul”, indicou o BBVA.

As comissões líquidas aumentaram 17,4% no período em análise, para 4,03 mil milhões de euros, impulsionadas também pelos mercados emergentes.

Por causa da elevada inflação, as despesas do banco cresceram 14,5%. Porém, a instituição sublinhou que “este valor está abaixo da taxa de inflação média nos países onde o BBVA opera (16,5%)”.

Em termos de rentabilidade, o ROE (rentabilidade dos capitais próprios) foi de 15%.