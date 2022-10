Lucro da Volkswagen sobe 13% nos primeiros nove meses do ano

O grupo automóvel Volkswagen alcançou um resultado líquido atribuível de 12.253 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, mais 12,8% do que no mesmo período de 2021, anunciou a empresa esta sexta-feira.

O volume de negócios cresceu 8,8% entre janeiro e setembro, ao atingir 202.997 milhões de euros.

O resultado operacional cresceu para 17.097 milhões de euros (+22,5%), com uma margem sobre o volume de negócios de 8,4%.

Mas no terceiro trimestre, o grupo VW reduziu o resultado líquido atribuível para 1957 milhões de euros (-29,1%) porque teve de reconhecer uma redução de 1900 milhões de euros depois de ter terminado a sua colaboração com a empresa autónoma de tecnologia de condução Argo AI.

O presidente executivo (Chief Executive Officer, CEO) do grupo Volkswagen, Oliver Blume, disse ao apresentar os números que "no terceiro trimestre a Volkswagen fez bons progressos no caminho para uma criação de valor sustentável mais forte para os acionistas".

O grupo Volkswagen colocou o fabricante de automóveis desportivos Porsche na bolsa de valores no final de setembro.

Blume salientou os progressos feitos na China, onde acordaram uma parceria com a Horizon Robotics, e nos EUA, onde iniciaram a produção do ID eléctrico.4.

A VW também assegurou o fornecimento de materiais catódicos com a criação de uma empresa conjunta com a Umicore, a fim de alcançar os seus ambiciosos planos de lançamento de elétricos, de acordo com o CEO.

As vendas de elétricos atingiram 366.400 unidades no ano até setembro, um aumento de 25%.

A posição de liquidez cresceu 23,1% para mais de 31.500 milhões de euros.

O grupo Volkswagen também confirmou a previsão para o conjunto de 2022, com uma margem operacional entre 7% e 8,5%.