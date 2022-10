Lidl aumenta em 10% salários dos trabalhadores de loja e entreposto

A cadeia de supermercados Lidl vai subir o salário a todos os seus operadores de loja e entreposto, anunciou a empresa esta sexta-feira. O investimento é de 8,4 milhões de euros, dos quais 93% se destinam a estes trabalhadores.

Mais precisamente, o Lidl vai aumentar o salário de entrada na empresa quase 10%, para os 820 euros, já a partir de janeiro de 2023, valor auferido no primeiro ano de trabalho.

Mas também os restantes trabalhadores serão aumentados. Por exemplo, “quem está no último escalão passará a receber 1000 euros, usufruindo assim de um aumento de 100 euros, aos quais acrescem os subsídios de férias e Natal” e “as posições que não tiverem uma atualização salarial receberão, pelo menos, 3% do valor bruto anual do seu vencimento, sob a forma de prémio, em março de 2023”.

A estes valores, o Lidl acrescenta ainda: um seguro de saúde e o pagamento de um subsídio de refeição diário de 1,63 euros, o que dá cerca de 150 euros por mês.

O Lidl não é a primeira retalhista a anunciar aumentos. Ainda esta semana o Mercadona revelou que vai subir o salário de entrada no grupo - serão mais 147 euros que o salário mínimo nacional.