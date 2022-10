Inflação homóloga em França acelera para 6,2% em outubro

A inflação homóloga em França acelerou para 6,2% em outubro, mais seis décimas que em setembro, de acordo com os primeiros dados provisórios publicados esta sexta-feira pelo instituto nacional de estatística francês (INSEE).

Esta aceleração é explicada pelo aumento de energia, alimentos (particularmente produtos frescos) e bens manufaturados, disse o INSEE num comunicado.

No caso da energia, o aumento entre outubro de 2021 e o mesmo mês deste ano é de 19,2%, em comparação com 17,9% em setembro.

Com a alimentação, o aumento homólogo é de 11,8% este mês, em comparação com 9,9% em setembro. Isto deve-se principalmente aos produtos frescos, que aumentaram 16,9% em termos homólogos, em comparação com 11,3% do mês passado.

Os bens manufaturados aumentaram 4,2% nos doze meses até outubro, em comparação com um aumento de 3,6% em setembro.

Os serviços, entretanto, aumentaram 3,2% este mês em relação ao ano anterior, o mesmo que no mês passado.