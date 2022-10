Imobiliário. O escritório já não é o que era

A pandemia alterou a forma como passámos a olhar para os espaços de escritórios, e por isso a remodelação e a modernização dos edifícios antigos são a única forma de os tornar novamente atrativos e apelativos para empresas e colaboradores.

Assim sendo, nos últimos meses um conjunto significativo de empresas avançou com a remodelação dos seus espaços de trabalho, bem como a renovação total de edifícios, tanto nos mercados de Lisboa como do Porto. Alguns destes projetos marcam pela inovação, mas também pela ousadia das soluções, construindo escritórios do futuro, sustentáveis e adotando modelos de trabalho híbrido (presencial e à distância).