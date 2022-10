Huawei: a descida ao inferno tem menos telemóveis e lojas, mas não faltam 'gadgets'

Desde 2019, que o mundo vive dividido por um grande muro invisível das tecnologias, mas entre fãs da Huawei há quem garanta que a vida continua, mesmo quando não é possível usar software, patentes e chips americanos. “Diz-se que não se pode usar tecnologias da Google, mas consegue-se usar as coisas da Google”, garante Emanuel Costa, radialista açoriano na Rádio Atlântida, e fã confesso da Huawei. Apesar das mostras de apego dos consumidores, que chegam a totalizar cerca de 20 mil seguidores nas redes sociais, a Huawei não conseguiu evitar a sangria nas vendas de telemóveis provocada pela interdição comercial dos EUA e a passagem do segundo lugar de vendas em 2019, para uma posição fora do top 5.

