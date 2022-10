Grupo IAG passa de prejuízo para lucro nos primeiros nove meses do ano

O International Airlines Group (IAG) registou um lucro de 199 milhões de euros entre janeiro e setembro, em comparação com perdas de 2622 milhões no mesmo período de 2021, tendo agora acumulado dois trimestres com resultado positivo.

Num comunicado enviado à Comissão Nacional de Valores Mobiliários espanhola (CNMV), o grupo - ao qual pertencem a Iberia, British Airways e Vueling, bem como a Aer Lingus e Level - informou que a melhoria dos resultados se deve ao aumento das receitas de passageiros, de 3140 milhões há um ano para 14.020 milhões até setembro.

No terceiro trimestre, o grupo aéreo registou um lucro de 853 milhões de euros (contra uma perda de 574 milhões de euros no mesmo período de 2021), ficando dois trimestres consecutivos no verde, como resultado da melhoria do tráfego depois da pandemia.

O regresso gradual à normalidade significou que entre janeiro e setembro, o IAG transportou 69,5 milhões de passageiros, bem acima dos 23,5 milhões dos mesmos meses de 2021.

A capacidade (medida em lugares-quilómetros em oferta ou AKO) atingiu assim 75,3% nos primeiros nove meses de 2022, com taxas crescentes ao longo do ano, permitindo a recuperação de 81,1% da capacidade de 2019 até ao final do terceiro trimestre.

A taxa de ocupação das aeronaves também melhorou significativamente, de 60% há um ano para 81,3%, aumentando para 87% no terceiro trimestre.

As receitas da carga desenvolveram-se de forma mais modesta, com um aumento de 3,6% para 1.216 milhões de euros, refletindo o aumento da capacidade de transporte de passageiros.

No total, as receitas da IAG atingiram 16.680 milhões nos primeiros nove meses, mais de três vezes os 4921 milhões do ano anterior.

A fatura de combustível do grupo subiu para 4100 milhões de euros, um aumento de quatro vezes em relação a janeiro-setembro de 2021.

O IAG explica que o aumento dos custos de combustível foi parcialmente mitigado pela política de cobertura, embora as limitações no acesso a estes instrumentos de cobertura ou na capacidade de transmitir os aumentos de preços aos clientes "possam influenciar" a rentabilidade do grupo.

Os custos de pessoal ascenderam a 3417 milhões, mais 62,8% do que em 2021, e as despesas de assistência em terra, alimentação e outras despesas operacionais ascenderam a 2143 milhões, três vezes mais do que um ano antes.

A melhoria da atividade foi também observada nas taxas de aterragem, que atingiram 1391 milhões (598 milhões até setembro de 2021), e nos custos de manutenção, que duplicaram para 1507 mil milhões.

No final de setembro, o IAG tinha 552 aeronaves em serviço (533 há um ano) e uma mão-de-obra média de 58.077 pessoas, mais 14,8% do que doze meses antes.

Na apresentação e resultados, o IAG observa que a escassez "persistente" de mão-de-obra, a ameaça de greves e de baixas por doença do pessoal devido a infeções de covid-19 tiveram impacto no ambiente operacional das companhias aéreas do grupo e adverte que "muitos destes eventos podem ocorrer em prazos muito curtos e testar a resiliência operacional".

Em 30 de setembro, o grupo tinha uma liquidez total de 13.488 milhões de euros e um saldo de caixa de 9260 milhões (1317 milhões em dezembro de 2021).

A dívida líquida totalizou 11.058 milhões, menos 609 milhões do que no final do ano passado.