Fitch sobe 'rating' de Portugal para "BBB+" com perspetiva estável

A agência de notação financeira Fitch decidiu esta sexta-feira subir o 'rating' (avaliação) de Portugal de "BBB" para "BBB+", com o 'outlook' (perspetiva) estável. "A Fitch Ratings subiu o 'rating' de longo prazo de Portugal de 'BBB' para 'BBB+'. O 'outlook' é estável", indicou, em comunicado, a agência de notação financeira.

Esta é a terceira melhoria do 'rating' da República portuguesa, depois de a DBRS e de a Standard & Poor's também já se terem pronunciado no mesmo sentido. A próxima, e última, agência prevista olhar para o 'rating' de Portugal é a Moody's, em 18 de novembro.

O 'rating' é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito. Os calendários das agências de 'rating' são, no entanto, meramente indicativos, podendo estas optar por não se pronunciarem nas datas previstas ou avançarem com uma avaliação não calendarizada.