Economia francesa desacelera e cresce apenas 0,2% no terceiro trimestre

A economia francesa abrandou o crescimento no terceiro trimestre, com um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,2%, contra 0,5% no segundo trimestre, anunciou esta sexta-feira o instituto nacional de estatística francês (Insee).

No primeiro trimestre do ano, o PIB francês tinha-se contraído em 0,2%.

O aumento de 0,2% foi previsto pelo Insee, que estima que a economia nacional irá estagnar no quarto trimestre do ano.

O crescimento no terceiro trimestre baseou-se num aumento de 0,5% no setor dos serviços e num aumento da procura interna (0,4%).

Em contraste, o consumo das famílias permaneceu inalterado após um aumento de 0,3% no segundo trimestre, um sinal de que as pessoas estão a refrear as suas despesas face à incerteza económica.

Além disso, o setor externo caiu 0,5%, principalmente devido ao declínio das exportações de serviços, disse o Insee num comunicado.