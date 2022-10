CaixaBank lucra 2457 milhões de euros até setembro

O CaixaBank lucrou 2457 milhões de euros entre janeiro e setembro, quase metade do ganho registado no mesmo período do ano passado (4801 milhões), anunciou esta sexta-feira o banco espanhol.

Só no terceiro trimestre o lucro foi de 884 milhões de euros, mais 19% que no trimestre homólogo.

A queda do lucro, no conjunto dos primeiros nove meses do ano, deve-se, em parte, ao facto de 2021 ter sido um ano extraordinário, em que os resultados tiveram o impacto da fusão com o Bankia (especialmente na primeira metade).

Os dados divulgados pelo grupo dono do português BPI mostram que, desde janeiro até setembro, os empréstimos para compra de casa subiram 0,8%, os créditos para consumo aumentaram 3,6% e os empréstimos às empresas cresceram 7%.

No mesmo período, os depósitos cresceram 1,4%, mas as poupanças a longo prazo caíram 6,9%.

Os custos caíram, refletindo, essencialmente, a saída de trabalhadores voluntária.