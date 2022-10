Air France-KLM com lucro de 460 milhões de euros no terceiro trimestre

A Air France-KLM revelou esta sexta-feira que alcançou um lucro de 460 milhões de euros no terceiro trimestre do ano, superando o período homólogo de 2019, anterior à pandemia.

Os resultados permitem ao grupo franco-neerlandês voltar a reduzir a sua dívida, tendo anunciado que vai antecipar para o próximo mês o pagamento de mil milhões de euros dos 3500 milhões de euros em empréstimos garantidos pelo Estado francês.

A Air France-KLM beneficiou ainda do período do verão, tendo transportado 25 milhões de passageiros entre julho e setembro, num crescimento de 47,6% face a igual período do ano passado.

Ainda assim, o seu volume de negócios cresceu 77,6% para 8110 milhões de euros, superior em 500 milhões de euros ao do terceiro trimestre de 2019, antes da pandemia da covid-19.

Com o lucro do terceiro trimestre, a empresa apresenta resultados líquidos de 232 milhões de euros desde o início do ano, depois de prejuízos de 7100 milhões de euros em 2020 e de 3300 milhões de euros em 2021.

O grupo estima que irá terminar o ano com um lucro superior a 900 milhões de euros, próximo dos 1140 milhões de euros de 2019.