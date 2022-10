Web Summit. Não há expansão da FIL mas há tendas. E vai falar-se de cibersegurança

Paddy Cosgrave, líder da empresa CIL e da Web Summit, mantém a expectativa de juntar 100 mil pessoas em Lisboa, mas na edição de 2022 terá de se contentar com uma expansão de âmbito temporário. “Vamos ter 22.500 m2 de tendas”, informa. O evento de tecnologias e empreendedorismo arranca na terça-feira com a expectativa de albergar 70 mil pessoas, mas o empresário irlandês garante que, mais do que o número de visitantes, foi o crescimento de 60% do número de expositores face a 2019 que levou ao recurso de tendas que expandem o espaço disponível da Feira Internacional de Lisboa (FIL).

Sobre o acordo para a expansão da FIL que chegou a estar prevista para 2022, não abre o jogo. E sem grandes delongas remete para as autoridades nacionais as explicações do projeto, apesar de reiterar que não desistiu da ampliação do espaço: “Sou sempre incrivelmente otimista.”