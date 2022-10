Venda da Efacec à DST caiu e o Governo está a preparar uma reestruturação

O prazo para prorrogar a venda da Efacec à DST terminou na terça-feira e nessa altura o Governo já sabia que grupo bracarense não podia avançar. Mas, apurou o Expresso, com a votação do Orçamento do Estado marcada para esta quinta-feira preferiu manter a decisão suspensa, para que o debate não fosse perturbado por uma privatização, que continua a falhar. Entretanto, o Eco avançou ao início da tarde que a venda tinha falhado.

Nem o Ministério das Finanças, nem a Parpública quiseram até agora comentar a notícia ou avançar uma confirmação. Desde segunda-feira que o Expresso tem insistentemente questionado as Finanças sobre o ponto de situação do negócio, sem qualquer sucesso.

[Notícia em atualização]