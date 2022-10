Trabalhadores e Docapesca chegam a acordo: "Foi um primeiro passo"

O sindicato dos trabalhadores da marinha mercante e pesca considerou esta quinta-feira, 27 de outubro, que o acordo alcançado com a Docapesca, em conjunto com o Sindepescas, ficou "aquém das expectativas", mas acredita haver a possibilidade de retificá-lo em 2023.

"O acordo ficou muito aquém da nossa expectativa de aumentos salariais para os trabalhadores. Nós pedíamos um aumento na ordem dos 90 euros e ficámos aquém disso", afirmou o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagens, Transitários e Pesca (Simamevip), Frederico Pereira, em declarações à Lusa.

Contudo, o sindicalista classificou como "positivo" os aumentos alcançados, que são superiores a 30 euros para os trabalhadores com os salários mais baixos.

O dirigente do Simamevip, afeto à CGTP, sublinhou que, até então, 60% dos trabalhadores da Docapesca estavam a ganhar o salário mínimo nacional (SMN).

Neste sentido, os sindicatos querem um "desfasamento" entre o salário mais baixo praticado na empresa e o SMN.

Frederico Pereira acredita que, no próximo ano, seja possível retificar o que não foi conseguido no acordo de 2022.

"Vamos continuar a negociar. Teremos a próxima reunião em novembro. Este foi um primeiro passo para abrirmos caminho para o que nos parece mais justo, que é atualizar os salários, tendo em conta a inflação", assinalou.

Segundo a estrutura sindical, o acordo alcançado vai abranger cerca de 470 trabalhadores.

A Docapesca assinou um acordo de princípio com as estruturas sindicais que garante as atualizações salariais relativas a 2022, tendo sido levantado o pré-aviso de greve marcado para segunda-feira, anunciou esta quinta-feira o Ministério da Agricultura.

Em comunicado, o executivo adiantou que na ronda negocial realizada na terça-feira, entre a Docapesca e os sindicatos Simamevip e Sindepescas (UGT), foi possível atingir um acordo que garante as atualizações salariais relativas a 2022, "dando assim uma resposta às expectativas dos seus trabalhadores".

"Este é o resultado de um processo negocial que se iniciou em 2021 e que permitiu encontrar agora uma solução que garante um equilíbrio entre a valorização remuneratória dos trabalhadores e a sustentabilidade económico-financeira da empresa", lê-se no documento.

Com este acordo foi levantado o pré-aviso de greve para dia 31 de outubro, "convocada pelo Simamevip (CGTP), que pretendia paralisar a atividade de todos os trabalhadores da Docapesca, com consequentes impactos na normal atividade do setor da pesca e pondo em causa o abastecimento alimentar dos portugueses".

A Docapesca também notou, em comunicado, que para a concretização deste acordo "foi essencial um trabalho de estreita articulação" entre as tutelas da empresa e o "sentido de responsabilidade" dos trabalhadores.

"O acordo agora alcançado é um sinal claro do total empenho e foco na melhoria das condições de vida e de bem-estar dos trabalhadores da Docapesca, assegurando a missão de prestação de serviço público", concluiu.