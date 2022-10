Jerónimo Martins cai mais de 4% e ajuda às perdas do PSI

O PSI fechou a sessão desta quinta-feira, 27 de outubro, em queda de 0,3% nos 5675,58 pontos, com 8 cotadas no “vermelho”, seis no “verde” e uma inalterada: os CTT, que fecharam nos 3,01 euros.

Na Europa, as bolsas fecharam mistas no dia em que o Banco Central Europeu anunciou um já esperado aumento de 75 pontos-base da taxa de juro de referência, alçando-a para os 2%. O Stoxx 600, índice pan-europeu, encerrou praticamente inalterado, subindo 0,078%.

A Jerónimo Martins foi a mais castigada na penúltima sessão da semana, afundando-se 4,41% para os 20,38 euros, depois de ter reportado, na quarta-feira, uma subida de 29% dos lucros até setembro e numa altura em que o Governo pretende taxar os lucros extraordinários no retalho.

A EDP Renováveis, que apresentou na quarta-feira o crescimento de 181% dos lucros até setembro, recuou 0,09% para os 21,69 euros. A casa-mãe EDP, que divulga resultados trimestrais esta quinta-feira depois do fecho dos mercados, terminou o dia a subir 0,62% para os 4,51 euros.

A Galp Energia valorizou-se 2,4% para os 10,25 euros, tendo sido a cotada mais ganhadora do dia. Foi secundada pelo BCP, que cresceu 1,51% para os 0,14 euros.