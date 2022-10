Hertz fatura mais 12% no terceiro trimestre mas lucro fica quase inalterado

Os lucros da Hertz subiram 1% no terceiro trimestre para os 577 milhões de dólares (cerca de 576 milhões de euros ao câmbio atual), anunciou esta quinta-feira, 27 de outubro, a empresa norte-americana de aluguer de automóveis.

Segundo a Reuters, o pequeno aumento dos lucros trimestrais deve-se ao aumento dos custos de manutenção da frota, que ofuscaram a recuperação do negócio com o regresso do turismo e com os problemas vividos pelo setor automóvel, com dificuldade em assegurar peças e matérias-primas desde 2021.

As receitas subiram 12% no terceiro trimestre para os 2,5 mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros), face a 2,23 mil milhões de dólares (2,22 mil milhões de euros) no período homólogo.

Segundo a agência, a Hertz beneficiou, para o aumento das vendas, da falta de automóveis para venda nos mercados devido aos problemas nas cadeias de abastecimento, e do regresso do turismo.

Para cumprir o objetivo de um quarto dos seus automóveis serem elétricos em 2024, a empresa anunciou que irá adquirir nos próximos cinco anos 175 mil automóveis elétricos da General Motors. Estes somam-se aos 100 mil Tesla recentemente encomendados pela Hertz, segundo a Reuters.