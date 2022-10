Galp processa ex-administrador por perdas milionárias na área de 'trading'

A Galp Energia avançou esta semana com uma ação judicial no Tribunal do Trabalho de Lisboa contra um ex-administrador, Pedro Ricardo. No processo estão em causa mais de 3,1 milhões de euros. Ao que o Expresso apurou, o litígio está relacionado com as perdas que a petrolífera sofreu em 2020 com a transação de derivados sobre licenças de emissão de dióxido de carbono (CO2), uma área que estava sob a responsabilidade daquele gestor.

