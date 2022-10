Falências em Portugal deverão disparar 20% em 2023

O crescimento do número de falências entre as empresas portuguesas em 2023 deverá ascender a 20%, aponta a Allianz Trade, acionista da Companhia de Seguros de Crédito, Cosec. É um cenário muito diferente do que a Allianz Trade estima para o corrente ano, no qual as insolvências deverão subir 2%.

A contribuir para o crescimento exponencial estimado pela acionista da Cosec está não só o “agravamento das pressões inflacionistas sentidas na economia mundial”, como também a “crise energética” e as “perturbações nas cadeias de abastecimento”.

A fatura energética é um fator que “vai continuar a ser um dos principais elementos a pressionar os lucros das empresas, em particular na Europa”.

A projeção do crescimento de 20% do número de insolvências em 2023 “representa uma revisão em alta face à anterior estimativa, que apontava para um crescimento das insolvências em Portugal na casa dos 16% em 2023”.

Estas previsões fazem parte do estudo “Energy crisis, interest rates shock and untampered recession could trigger a wave of bankruptcies”, e dão nota de que, ”após dois anos de uma diminuição das insolvências, é agora expectável uma aceleração à escala mundial".

UE: subida de 18% em 2022 e 17% em 2023

As estimativas para a União Europeia apontam para uma subida das insolvências de 18% este ano, e menos um ponto percentual em 2023. Já na Zona Euro as contas da acionista da Cosec dão nota de uma subida de 20% este ano e de 18% em 2023.

O que quer dizer que este ano o número de insolvências na UE deverá ultrapassar os níveis de insolvência pré-pandémicos.

A Allianz Trade diz que “o bloco europeu é dos mais impactados pelo aumento das insolvências nos próximos dois anos, sendo que as principais economias vão estar a braços com um crescimento significativo do número de companhias insolventes”, segundo os analistas.

Entre as várias notas sobre outros países a estimativa da Allianz Trade sugere que o número de insolvências em França tenha uma subida de 46% este ano e 29% em 2023.

Já relativamente à Alemanha, “motor da economia do euro, deverá assistir a uma subida de 5% das insolvências em 2022 e uma expansão de 17% em 2023”, adianta a Allianz Trade.

E quanto ao Reino Unido estima “uma aceleração de 51% no número de empresas insolventes neste ano e uma subida de 10% em 2023”.

2023 piora na China e EUA

As previsões da acionista da Cosec apontam para um agravamento do número de insolvências nos EUA e na China em 2023 face ao corrente ano.

Na China a estimativa para o corrente ano é que haja até “uma quebra de 7% nas insolvências”, devendo, contudo, a segunda maior economia do mundo “assistir a uma aceleração de 15% das insolvências”.

Já os EUA, a maior economia do mundo, deverão registar um crescimento de 2% este ano, mas em 2023 o aumento estimado é de 38%.