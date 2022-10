Exportações e importações portuguesas atingiram em 2021 valores mais altos de sempre

As exportações portuguesas aumentaram 18,3% em 2021 face a 2020 e 6,2% relativamente a 2019, atingindo 63.619 milhões de euros, enquanto as importações totalizaram 83.146 milhões, mais 22% que em 2020 e 4% acima de 2019.

Segundo os resultados finais de 2021 das “Estatísticas do Comércio Internacional” divulgadas esta quinta-feira, 27 de outubro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), "em ambos os fluxos foram atingidos os valores mais elevados de sempre das estatísticas do comércio internacional de bens".

“No entanto”, ressalva o INE, "estes níveis foram atingidos num contexto de aceleração dos preços que se acentuou ao longo do ano e em especial no caso das matérias-primas e produtos energéticos".

De acordo com o INE, "estas variações nominais das exportações das importações mais que compensaram os decréscimos registados em 2020 (-10,3% nas exportações e -14,8% nas importações) refletindo o impacto da pandemia covid-19".

No ano passado, o défice da balança comercial atingiu 19.527 milhões de euros, crescendo 5139 milhões de euros face ao ano anterior (3205 milhões de euros provenientes do comércio intra-UE e 1934 milhões de euros do comércio extra-UE) e melhorando em 547 milhões de euros em relação a 2019.

Excluindo “combustíveis e lubrificantes”, as exportações e importações de bens aumentaram 16,9% e 18,6%, respetivamente (-8,9% e -12,3%, pela mesma ordem, em 2020), correspondendo a um agravamento do défice em 2883 milhões de euros.

Face a 2019, as variações excluindo “combustíveis e lubrificantes” foram de +6,5% nas exportações e +4% nas importações, verificando-se uma diminuição do défice de 816 milhões de euros.

Em 2021, os três principais clientes e fornecedores externos de bens a Portugal continuaram a ser Espanha, França e Alemanha concentrando conjuntamente mais de metade das exportações (50,9%, +0,1 pontos percentuais que em 2020) e das importações (52%, -1,2 pontos percentuais).

A Espanha manteve-se como o maior parceiro de Portugal (peso de 26,7% nas exportações e 32,8% nas importações), mas as transações com o país ibérico continuaram a registar o maior défice comercial (seguindo-se a Alemanha e a China), enquanto o maior excedente se manteve com a França.

O INE nota que o défice comercial das transações com o Espanha aumentou, aliás, em 1831 milhões de euros, "o maior agravamento entre os parceiros comerciais de Portugal", sendo que o Reino Unido e os Estados Unidos passaram a registar os segundo e terceiro maiores excedentes, respetivamente, trocando de posições face ao ano anterior.

Por sua vez, as transações com o Reino Unido apresentaram "a evolução mais favorável" do saldo bilateral (+1180 milhões de euros face a 2020).

No que respeita aos bens transacionados, em 2021 as “máquinas e aparelhos” foram o principal grupo de produtos exportado e importado, ultrapassando os 'veículos e outro material de transporte' nas exportações.

O maior défice comercial continuou a registar-se nas “máquinas e aparelhos”, enquanto o maior excedente se manteve nas transações de “minerais e minérios”.

"Em 2021, assistiu-se a uma recuperação da atividade económica com especial impacto nas transações internacionais, ultrapassando os valores mais elevados de sempre das estatísticas do comércio internacional de bens que tinham sido observados em 2019", salienta o INE.

O instituto ressalva, contudo, que "se acentuou, sobretudo na segunda metade de 2021 e no caso das matérias-primas e produtos energéticos, o contributo da variação de preços para as variações nominais das exportações e importações, determinando uma evolução desfavorável dos termos de troca para os países importadores líquidos daquele tipo de mercadorias".

"É neste grupo que se integra Portugal, que registou em 2021 uma variação de preços das importações de +8,9%, 1,1 pontos percentuais acima da variação dos preços das exportações", refere.