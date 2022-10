Depois de dois trimestres em queda, economia dos Estados Unidos cresce 2,6% no terceiro trimestre

O produto interno bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anualizada de 2,6% no terceiro trimestre, depois de dois trimestres consecutivos de contração, segundo a estimativa divulgada esta quinta-feira, 27 de outubro, pelo Departamento do Comércio norte-americano, em dados citados pela Reuters.

No primeiro trimestre, o PIB norte-americano decresceu 1,6%, ao passo que no segundo o recuo foi de 0,6%.

O atual relatório sugere que a economia norte-americana não está em recessão, um dos temores dos últimos meses de decisores políticos e do setor empresarial, apesar dos fortes aumentos da taxa diretora por parte da Reserva Federal nos últimos meses para conter a inflação.

O grande contributo para este crescimento veio da balança comercial e da forte diminuição do défice, graças à contração do consumo, que fez as importações caírem 6,9%; e graças ao aumento das exportações de 14,4%, com destaque para a venda ao estrangeiro de produtos petrolíferos, de bens de capital ex-setor automóvel, e de serviços de turismo e do setor financeiro.

O consumo cresceu 1,4%, abrandando face ao crescimento de 2% no trimestre precedente, devido à subida dos salários num contexto de escassez de trabalhadores no país, segundo a Reuters.