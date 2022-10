Web Summit retira convite ao 'site' de notícias Grayzone

A Web Summit anunciou esta quarta-feira que retirou o convite ao 'site' de notícias Grayzone ligado à extrema esquerda, depois de ter escutado os conselhos e opiniões de alguns participantes da cimeira tecnológica que arranca em 1 de novembro.

Numa mensagem na rede social Twitter, a Web Summit refere que "rescindiu o convite da Grayzone para a Web Summit 2022 em Lisboa", sublinhando que a cimeira tecnológica "sempre foi uma plataforma de debate rigoroso", salientando que dedica palcos "especificamente para diálogo robusto sobre questões controversas definidoras" do tempo que se vive.

"Temos sempre o objetivo de ter um amplo espectro de pontos de vista representados e ter opiniões fortemente desafiantes. Neste momento, ouvimos conselhos e opiniões dos nossos participantes" e "tomámos medidas para retirar o convite à Grayzone", adianta a organização.

A Web Summit referiu ainda "compreender a reação de muitos à presença da Grayzone em Lisboa" e compromete-se a abordar "as questões cruciais da liberdade de expressão e plataforma de tecnologias com maior cuidado". Pedindo "desculpas pelo dano causado", a Web Summit reitera que "está com a Ucrânia e o seu povo".

Aliás, "celebramos o facto de muitos oradores e participantes da Ucrânia estarem connosco em Lisboa", acrescenta a organização, recordando que tomou "várias ações de apoio à Ucrânia e à sua comunidade de tecnologia durante a guerra de agressão". Além disso, "iremos continuar a fazer mais enquanto isso continue", conclui a Web Summit, fundada em 2009 por empreendedores irlandeses.

De acordo com o “Irish Examiner”, Grayzone é um controverso 'site de notícias e blogue fundado pelo jornalista norte-americano Maz Blumenthal, que é conhecido pela sua cobertura, na maior parte das vezes, sim+atica de regimes autoritários e pelas suas reportagens enganadoras sobre notícias internacionais.

O 'site', acrescenta o “Irish Examiner”, foi também acusado de publicar propaganda pró-russa, nomeadamente desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro.

A sétima edição da Web Summit, que conta com mais de 70.000 participantes, 2.630 'startups' e empresas, 1.120 investidores e 1.040 oradores, arranca em Lisboa no dia 1 de novembro e termina em 4 de novembro.