PSI segue no "vermelho", com Navigator a liderar as quedas

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, encontra-se no “vermelho”, com a Navigator a liderar as quedas. Às 8h40 desta quarta-feira, o índice apresentava uma desvalorização de 0,1%, para 5646,95 pontos.

Das 15 cotadas que compõem o índice de referência português, nove negoceiam em terreno negativo, nomeadamente três dos cinco “pesos pesados” (cotadas que mais influenciam o PSI): BCP e grupo EDP.

O BCP é, destes três, a cotada que mais perde, ao cair 1,05%, para 0,1419 euros por ação. Já a EDP perde 0,52%, para 4,373 euros, e a EDP Renováveis desliza 0,05%, para 20,67 euros.

No entanto, é a Navigator a empresa que lidera as perdas ao início da manhã, com uma desvalorização de 3,19%, para 3,888 euros.

Por outro lado, cinco cotadas negoceiam em alta, nomeadamente a Jerónimo Martins e a Galp. A retalhista avança 0,65%, para 21,64 euros por ação, e a petrolífera vê uns tímidos ganhos de 0,21%, para 9,73 euros.

Lisboa contraria assim a Europa, onde as principais praças começaram o dia no “verde” (à exceção de Madrid), ainda que com ganhos ligeiros. Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, ganha aproximadamente 0,05%.