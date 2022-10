Mais perto do Eurobic, Abanca integra Novo Banco em Espanha, mas esta transação ainda está no centro de uma guerra

Os espanhóis do Abanca concluíram o processo de compra de uma instituição – a sucursal do Novo Banco em Espanha – e preparam-se finalmente para iniciar outra – a do português Eurobic. A conclusão da integração tecnológica da unidade espanhola ocorre apesar de, no Novo Banco, ainda não estar claro quem é que suporta o encargo com esta venda: se o banco da Lone Star, se o Fundo de Resolução.

