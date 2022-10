Preços das telecomunicações em Portugal subiram 1,5% em setembro face ao ano passado

Em setembro, os preços das telecomunicações em Portugal caíram 0,2% em relação a agosto, devido a alterações de uma oferta em pacote, anunciou, esta segunda-feira, a Anacom (Autoridade Nacional de Comunicações). Apesar da queda em cadeia, a entidade reguladora dá conta de que, face ao mesmo mês do ano passado, os preços das telecomunicações subiram 1,5%.

A subida homóloga é influenciada “sobretudo pelo aumento de preços implementados pela MEO, NOS e Vodafone em abril de 2022”. Ainda assim, esta subida está 7,7 pontos percentuais abaixo da taxa de inflação de setembro (9,3%), a maior diferença negativa desde março de 2001.

Nos últimos 12 meses, a taxa de variação média dos preços das telecomunicações foi de 1,8%.

No mês em análise, a taxa de variação média dos últimos 12 meses em Portugal foi superior à verificada na União Europeia (UE), ficando 1,4 pontos percentuais acima. Aliás, Portugal registou mesmo a sexta variação de preços mais elevada entre os 27.

O país onde ocorreu o maior aumento de preços foi a Polónia (4,8%) enquanto o maior decréscimo ocorreu na Eslovénia (-4,7%).

Desde 2010 os preços das telecomunicações aumentaram 12%, enquanto o índice de preços no consumidor (IPC) cresceu 21,6%. “Entre 2015 e 2019, a variação acumulada dos preços das telecomunicações foi superior à variação acumulada do IPC devido aos “ajustamentos de preços” efetuados pelos principais prestadores. Em 2019, a diminuição da divergência entre os dois índices deveu-se, sobretudo, à entrada em vigor do Regulamento (UE) 2018/1971 do Parlamento Europeu e do Conselho que impôs um preço máximo às chamadas e SMS internacionais intra-UE”, indica ainda a Anacom.

Se esta redução não tivesse ocorrido, a Anacom estima que os preços das telecomunicações teriam crescido 15,7% desde o final de 2010.

Em termos comparativos, entre o final de 2009 e setembro de 2022 os preços das telecomunicações cresceram 10%, enquanto na UE caíram 9,7%. Alguns dos países que registaram quedas nos preços foram França (21,8%), Itália (17%) e Espanha (10,5%).

A Anacom indica ainda que, face a setembro de 2021, e por prestador, a MEO aumentou a mensalidade de dois serviços/ofertas e diminuiu a mensalidade de três serviços/ofertas, a NOS aumentou a mensalidade mínima de um serviço/oferta, enquanto a NOWO diminuiu a mensalidade de um serviço/oferta.