PSI fecha em alta com energia a impulsionar. Galp, em contraciclo, perde quase 3%

Foi um dia de ganhos substanciais na Europa e em Portugal. O PSI, o principal índice bolsista português, fechou a sessão desta segunda-feira, 24 de outubro, em alta de 1,3% nos 5563,32 pontos, com apenas duas cotadas no vermelho. As restantes 13 encerraram o dia com ganhos.

O Stoxx 600, índice de referência para a Europa, valorizou-se 1,44% com Paris (+1,59%) e Frankfurt (+1,58%) a superarem Londres (+0,64%) nos ganhos.

As energéticas EDP Renováveis (+3,43% para os 20,51 euros), Greenvolt (+2,94% para os 7,71 euros) e EDP (+2,64% para os 4,32 euros) ocuparam os três primeiros lugares da lista de valorizações desta segunda-feira.

A Jerónimo Martins cresceu 2,45% para os 20,90 euros, seguida da NOS, que avançou 2,33% para os 3,69 euros.

Entre as duas cotadas que terminaram o dia com perdas, o BCP, que anunciou um prejuízo no terceiro trimestre equivalente a 214 milhões de euros na operação polaca, fechou a recuar 0,59% para os 0,14 euros.

E a Galp Energia, que reportou na manhã desta segunda-feira um aumento de 86% dos lucros nos primeiros nove meses do ano, fechou em queda de 2,84% nos 9,95 euros.

A energética portuguesa anunciou que dá como perdida uma entrega de gás natural liquefeito da Nigéria prevista para o final de outubro, e que cada navio nigeriano perdido em entregas de gás pode representar até 50 milhões de euros em perdas para a empresa.