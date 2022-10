Mota-Engil com CRRC ganha contratos de 4 mil milhões na América Latina

Único concorrente nos três concursos, o consórcio formado pela Mota-Engil e pela CRRC, o maior fabricante mundial de material circulante, acabou por vencer dois contratos no México (Monterrey e Guadalajara) e a construção do metro ligeiro em Medellín, na Colômbia. A construtora nacional lidera os três consórcios e o volume de negócios das empreitadas reparte-se em partes mais ou menos iguais entre construção e material circulante e respetivas infraestruturas técnicas.

A informação foi enviada esta segunda-feira à Bolsa de Hong Kong pela CRRC, que adianta que divulgará mais informação quando todos os contratos estiverem assinados.

Avaliado em cerca de 2,2 mil milhões de euros (15,8 mil milhões de renmimbi, a moeda chinesa), o contrato para a construção da linha 4 do metro ligeiro de Guadalajara prevê a construção de 21 quilómetros de linha que ligará o centro da segunda maior cidade mexicana ao município de Tlajomulco de Zuniga. Esta empreitada é a mais importante do pacote esta segunda-feira anunciado e o contrato de adjudicação deverá ficar fechado em novembro.

Segue-se, a construção das linhas 4, 5 e 6 do metro de Monterrey, contrato avaliado em cerca de 1,5 mil milhões de euros, que já foi assinado no início do mês, conforme informação enviada pela Mota-Engil à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Esta empreitada prevê a construção de 36 quilómetros de via e um prazo de execução de cinco anos.

Na Colômbia e também com assinatura prevista para novembro, surge o contrato para a construção da linha de metro ligeiro da Avenida 80 em Medellín, que prevê 17 estações numa extensão de 13,3 quilómetros. Neste caso, estão previstos 518 milhões de euros.