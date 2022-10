EDP ganha contrato para construir centrais solares para grupo industrial italiano

A EDP Comercial foi contratada pela italiana Verallia, uma fabricante de recipientes de vidro para alimentos e bebidas, para instalar 15 megawatts (MW) de capacidade solar fotovoltaica nas fábricas da empresa em Itália. Trata-se do maior contrato de energia solar distribuída já conseguido pela EDP num único país.

“A produção de energia limpa gerada por esta parceria poderá chegar aos 16GWh anuais”, indica a EDP num comunicado divulgado esta segunda-feira.

“O projeto inclui a construção de centrais nas regiões italianas de Verona, Savona, Mântua e Vicenza. No total, serão instalados cerca de 28 mil paineis solares, numa área superior a 142 mil metros quadrados, o que permitirá à Verallia evitar a emissão de cerca de 8 mil toneladas de CO2 (dióxido de carbono) por ano”, refere ainda a EDP.

De acordo com a empresa portuguesa, o primeiro parque a ser instalado estará a fornecer energia renovável à Verallia já no início do próximo ano.

No mesmo comunicado, Vera Pinto Pereira, administradora da EDP, salienta que “cada cliente que adere à energia solar está a dar um contributo para uma economia menos dependente de fontes poluentes”.

"A sustentabilidade está no centro da agenda energética da Verallia", diz, por seu turno, Marco Ravasi, presidente executivo da Verallia Italia.

Desde 2020, a EDP Comercial tem apostado no mercado italiano, onde, juntamente com a Enertel, a empresa de solar que adquiriu no ano passado, conta com mais de 70 MW contratados.

O contrato agora firmado com a Verallia é o maior da EDP num só país, mas não o maior em termos absolutos. Em maio deste ano a EDP já havia anunciado um acordo com a fabricante de componentes para automóveis Faurecia para instalar até 100 MW de centrais solares nas fábricas que aquele grupo tem espalhadas pelo mundo, da Europa à Ásia e Estados Unidos.