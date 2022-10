Britânicos e franceses são os que mais procuram dívida “verde” da CGD, em busca de juro de 5,75%

Investidores institucionais com sede no Reino Unido ou em França foram aqueles que mais contribuíram para a operação de financiamento de 500 milhões de euros que a Caixa Geral de Depósitos concluiu esta segunda-feira, 24 de outubro. Os britânicos ganharam peso, mas os franceses continuam a ficar com a mesma proporção face às outras operações realizadas pelo banco público.

