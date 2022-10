Aumentos, carreiras, subsídio de refeição, avaliação dos funcionários públicos: como se fechou mais um acordo que parecia (quase) impossível

Quando Governo e sindicatos da função pública arrancaram o processo de negociação para o próximo ano, no início de outubro, um acordo parecia (quase impossível). As diversas estruturas que representam os trabalhadores da Administração Pública (AP) exigiam aumentos de mais de 7% e até 10%, e o Executivo começou por apontar, pela voz de António Costa, para o referencial de 2%, abrindo depois a porta a uma valorização superior, até à casa dos 5%, na linha do previsto no acordo de rendimentos e competitividade. Mas, esta segunda-feira, foi assinado um acordo plurianual de valorização salarial dos trabalhadores da Administração Pública entre o Governo e a FESAP e o STE - ambos afetos à UGT, com a presença do primeiro-ministro. Já a Frente Comum - afeta à CGTP - fica de fora e tece muitas críticas não só ao acordo, como à forma como foi negociado, falando em processo pouco transparente.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler