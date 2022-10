Portugal escolhido para 26 ensaios clínicos da Bayer

“É importante realçar que, só no ano passado, o nosso investimento em Portugal foi de €4,4 milhões — reflexo de projetos de inovação, de investigação e, também, das novas instalações [no World Trade Center Lisboa, em Carnaxide] num edifício com condições mais sustentáveis”, indica Bernardo Kana­huati, administrador-delegado da Bayer Ibéria (Espanha e Portugal). A nova sede é inaugurada na próxima segunda-feira.

O compromisso com o meio ambiente é um fator-chave para o futuro da Bayer, sublinha o gestor. “Em 2030 queremos chegar à neutralidade climática e em 2050 à descarbonização em toda a cadeia da Bayer.”