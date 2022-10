Em tempos de crise, com problemas no abastecimento de energia e grandes aumentos no preço da eletricidade e do gás, encontrar o equilíbrio entre não tiritar de frio e manter a carteira aconchegada é difícil. Mas há soluções, umas de maior valor, outras mais simples, para aquecer a casa.

O principal “começa no isolamento”, assegura Marcelina Guimarães, arquiteta da Habitat Saudável.