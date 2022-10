Fundos. Portugal 2030 já antecipou €800 milhões

A presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C), Cláudia Joaquim, avança que o Mecanismo Extraordinário de Antecipação (MEA) do Portugal 2030 já permitiu colocar a concurso €800 milhões do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE). No final de agosto, €412 milhões tinham sido aprovados a diversos projetos ou operações, os quais já receberam €262 milhões.

“Estamos a falar essencialmente de cursos profissionais e cursos de educação e formação de jovens, bolsas de ensino superior para alunos carenciados, apoios à deficiência, apoios à recuperação de aprendizagens, escolas, infraestruturas de saúde”, informa Cláudia Joaquim sobre os concursos já abertos.