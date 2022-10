Cláudia Joaquim, presidente da Ad&C: “2023 é para executar o máximo de fundos”

A nova coordenadora dos fundos europeus assume que o próximo ano de 2023 “será um grande desafio”. E que “muito importante” está a ser a sua prévia experiência como secretária de Estado do Orçamento nesta dupla gestão do encerramento do quadro comunitário Portugal 2020 e do lançamento do novo quadro Portugal 2030. Cláudia Joaquim garante que “o Portugal 2020 tem todas as condições para ser executado a 100%, utilizando todos os mecanismos disponíveis”. A começar pela grande reprogramação prevista já para 2022. Os programas do Portugal 2030 serão submetidos à aprovação de Bruxelas nas próximas semanas, mas graças ao Mecanismo Extraordinário de Antecipação do Portugal 2030 já foram a concurso €800 milhões e pagos €262 milhões.

