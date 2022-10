Balcão dos Fundos tem mais de 278 mil utilizadores

Acima de 278 mil utilizadores e de 230 mil entidades estão registados no Balcão dos Fundos, a plataforma para aceder aos concursos lançados pelo Portugal 2020 e pelo Portugal 2030, submeter os projetos e acompanhar o estado das candidaturas e dos pagamentos dos apoios. Os números são da Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C), responsável pelo desenvolvimento deste balcão único de acesso aos fundos europeus.

A presidente da AD&C, Cláudia Joaquim, confirma ao Expresso o disparo do número de beneficiários dos fundos da política de coesão do anterior quadro comunitário 2007-2013 (QREN) para o atual Portugal 2020: o número de beneficiários distintos, ou seja, com uma ou mais operações aprovadas, subiu de 19.124 no QREN para 100.340 no Portugal 2020, incluindo os apoios aos empresários mais impactados pela crise provocada pela crise pandémica espoletada pela covid-19. “É cinco vezes mais”, incluindo as ajudas do programa Apoiar.