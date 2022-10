Cláudia Joaquim, presidente da AD&C: Apoio ao ISCTE foi “normalíssimo”

Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C) desde maio de 2022, Cláudia Joaquim geria — enquanto secretária de Estado do Orçamento do ministro das Finanças João Leão de junho de 2020 a março de 2022 — a chamada dotação centralizada do Ministério das Finanças que assegura a contrapartida nacional de investimentos públicos cofinanciados pelo Portugal 2020. Ao Expresso, refuta qualquer polémica nos €5,2 milhões que libertou para o Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias do ISCTE.

A polémica em torno deste apoio estalou em abril de 2022, quando João Leão foi promovido a vice-reitor do ISCTE, poucos dias após ter saído do Governo.