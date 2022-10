Bolha no imobiliário em Espanha? Para já, não

Não há sinais de que o mercado da habitação em Espanha esteja em risco de sofrer com o rebentamento de uma bolha imobiliária especulativa como a de 2008. Mas surgem, de facto, no horizonte alguns sinais que distorcem o funcionamento normal do dito mercado, devido ao contexto atual de guerra na Ucrânia, alta inflação, subida de preços nos materiais de construção e aumento das taxas de juro. É nisto que coincidem, em geral, os especialistas consultados pelo Expresso acerca dos sinais do evidente arrefecimento do sector, certificado pelas estatísticas.

“Em 2008 construía-se em Espanha um milhão de habitações, quando se necessitava apenas de 500 mil”, diz ao Expresso Luis Miguel Pascual, diretor da empresa imobiliária Metrovacesa nas ilhas Caná­rias. “Agora estão a construir-­se cerca de 100 mil casas, enquanto a procura supera as 150 mil. É uma revitalização evidente do sector, que esteve completamente parado durante a pandemia, mas não há risco de bolha [especulativa] imobiliária”, acrescenta. Coincide nesse diagnóstico Maria Matos, diretora de Estudos e porta-voz do portal imobiliário Fotocasa: “O mercado está a aquecer porque há uma grande procura, disponibilidade financeira devido às poupanças da pandemia e pouco stock”, sublinha.