ADSE aumenta receitas e acumula excedente

Para 2023 está previsto que a ADSE, o subsistema de saúde dos funcionários do Estado, obtenha receitas superiores a €772 milhões, mais 3,8% face aos quase €744 estimados para o final deste ano. É o resultado do aumento das contribuições dos beneficiários em 2,5%, para quase €771 milhões, o que reflete as valorizações remuneratórias, a progressão de carreiras e o crescimento dos beneficiários titulares, fruto do alargamento da ADSE aos trabalhadores com contrato individual de trabalho (CIT), indica o parecer do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) sobre a proposta de lei do orçamento da ADSE para 2023.

Mais uma vez o subsistema terá saldo positivo em 2022, na ordem dos €148 milhões, e são antecipados outros €61 milhões para 2023. Em 2021, o saldo de caixa da ADSE estava nos €934 milhões, o que significa que, caso as previsões se confirmem, no final de 2023 serão mais €1100 milhões ‘parados’ à guarda do Ministério das Finanças — que não rendem e estão mesmo a perder valor por causa da inflação.