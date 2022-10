Reservas de gás implicarão investimento de €80 milhões

Outubro está garantido, novembro logo se vê. As entregas de gás natural liquefeito (GNL) da Nigéria que estavam programadas para outubro não foram comprometidas. “A informação de que o Governo dispõe é de que, até ao dia de hoje [quarta-feira], não há indicação sobre perturbações nos navios previstos para o mês de outubro”, declarou ao Expresso fonte oficial do Ministério do Ambiente quando questionado sobre se alguma das cargas previstas no calendário de entregas da Nigeria LNG à Galp ficou comprometida. O tema marcou a semana e avivou o debate sobre a segurança de abastecimento de energia em Portugal, tema no qual o Governo está a trabalhar, com a intenção de criar pelo menos duas novas cavernas de armazenamento subterrâneo nas instalações que a REN tem no Carriço, em Pombal.

O secretário de Estado da Energia, João Galamba, já havia avançado em julho, no Parlamento, que o Governo pretendia criar uma reserva estratégica nacional de gás natural. Mas tal não será possível antes de 2025, como escreveu em agosto o “Dinheiro Vivo”, citando fonte oficial da REN. Há uma semana foi publicada a legislação que enquadra a criação da referida reserva estratégica, cuja gestão ficará a cargo da ENSE — Entidade Nacional para o Sector Energético. Segundo avançou ao Expresso o Ministério do Ambiente, cada uma das cavidades subterrâneas a construir no complexo do Carriço implicará um investimento da ordem dos €40 milhões. Para já, o plano do Governo é avançar com duas.