PSI arranca em baixa com todas as cotadas a registar perdas

O PSI negociava em queda de 0,5% para os 5439,40 pontos, com todas as cotadas no vermelho pouco depois do arranque da sessão desta sexta-feira, 21 de outubro.

Na Europa, o Stoxx 600 perdia 0,75% com Paris, Frankfurt, e Londres a caírem 1,19%, 0,87%, e 0,43%, respetivamente.

Em Lisboa, as maiores perdas pertenciam à EDP Renováveis, que depreciava 1,44% para os 19,87 euros, com a Sonae, (-1,39% para os 0,92 euros) e os CTT (-1,2% para os 2,88 euros) no encalço. A EDP perdia 1,11% para os 4,20 euros.

A REN (-0,8% para os 2,47 euros), a Altri (-0,64% para os 5,41 euros), e a Galp Energia (-0,59% para os 9,97 euros) também registavam recuos no arranque.

A Navigator apresentava as menores perdas entre as 15 ações do índice português, recuando 0,05% para os 3,92 euros.