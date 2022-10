PS quer que empresas sejam obrigadas a comunicar sempre os despedimentos coletivos

O PS quer que as empresas, quando pretenderem fazer um despedimento coletivo, os tenham de comunicar previamente à Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), segundo o Jornal de Negócios desta sexta-feira, 21 de outubro.

Segundo o jornal, a comunicação à DGERT passa a ser obrigatória mesmo quando a empresa comunica o despedimento coletivo às comissões de trabalhadores. Até aqui, só era obrigatória quando a comunicação era feita a comissões sindicais ou quando era necessário constituir uma comissão ad hoc.

Na proposta de alteração ao Código do Trabalho, entregue no Parlamento, o partido do Governo pretende também tornar ilícito o despedimento quando feito sem comunicação inicial ao trabalhador, segundo o Jornal de Negócios.

O diário avança que, com a alteração, pode deixar de ser necessário à empresa detalhar os motivos do despedimento coletivo, como até aqui se verifica.