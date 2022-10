Líderes tentam tirar gás às divergências e Scholz lembra quem paga

Limitar ou não limitar o preço do gás natural é questão que divide os líderes europeus. Usar ou não usar os fundos europeus para apoiar diretamente as empresas e famílias também. A discussão durou a tarde toda, entrando pela madrugada para fechar um primeiro acordo político sobre as propostas que a Comissão pôs esta semana em cima da mesa para fazer descer os preços do gás.

