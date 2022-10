Japão: crise cambial e pressão sobre a dívida agravam-se

A crise cambial no Japão agrava-se. O dólar já subiu esta sexta-feira para perto de 151 ienes, um novo máximo de 32 anos. É o segundo dia consecutivo com a divisa norte-americana a valer acima da linha vermelha dos 150 ienes. O ministro das Finanças, Suzuki Shunichi, reconheceu esta sexta-feira que o Japão está a sofrer um claro ataque especulativo.

Em simultâneo, para controlar os juros da dívida, que atingiram máximos desde 2015 nos prazos mais longos, o Banco do Japão (BoJ) anunciou esta sexta-feira uma segunda operação de compra extraordinária de obrigações. Em dois dias seguidos, já injetou 225 mil milhões de ienes (1,5 mil milhões de euros).

O motor destas duas crises é o comportamento da inflação japonesa, que disparou desde maio sem que o BoJ dê sinais de abandonar os juros negativos (atualmente os únicos no mundo).

Na Bolsa de Tóquio, o índice de referência Nikkei 225 voltou a cair pelo segundo dia consecutivo. Nas duas últimas sessões da semana perdeu 1,4%.

Inflação em máximos…desde 1991

A inflação no Japão em setembro até se manteve em 3%, o mesmo ritmo do mês anterior, segundo a estimativa avançada esta sexta-feira pelo Gabinete de Estatísticas do Japão. Mas a inflação subjacente (não incluindo as componentes mais voláteis) subiu de 2,8% em agosto para 3% em setembro, avançou o organismo de estatísticas.

Excluindo o impacto pontual nos preços do agravamento do IVA em 2014, os níveis de inflação atuais são os mais elevados desde 1991.

Recorde-se que a economia japonesa atravessou ainda recentemente um período de deflação (de quebra de preços), entre novembro de 2020 e setembro de 2021 e que o surto inflacionista se iniciou em maio de 2022, com um salto de 1,2% para 2,5%, ficando acima da meta de 2% para a estabilidade de preços no Japão seguida pelo banco central.

Banco do Japão volta ao mercado

Em paralelo com o ataque especulativo ao iene, o mercado da dívida japonesa está sob pressão. Os títulos a 20 e 30 anos registaram esta sexta-feira máximos desde 2015.

O Banco do Japão (BoJ) anunciou esta sexta-feira que voltou a realizar uma operação extraordinária de compra de obrigações, pelo segundo dia consecutivo. Estas operações somam-se ao plano normal de aquisição de títulos que o BoJ tem, no âmbito da sua estratégia de controlo da curva dos juros a 10 anos, que têm estado consecutivamente acima de 0,2% desde finais de agosto.

Esta sexta-feira o banco comprou adicionalmente 100 mil milhões de ienes (680 milhões de euros) em obrigações com prazos de 10 a 25 anos. No dia anterior tinha injetado 125 mil milhões de ienes (850 milhões de euros) na compra de títulos com maturidades de 5 anos e acima.

O BoJ reúne-se a 28 de outubro para decidir sobre política monetária. O governador Haruiko Kuroda, cujo mandato termina em abril do próximo ano, não tem dado sinais de que, apesar da pressão inflacionista, o banco abandone a política de juros negativa que mantém desde 2016.