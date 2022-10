Crise britânica: libra cai 0,9% e bolsa de Londres perde 1%

A libra já perdeu 0,9% face ao dólar nas primeiras horas do mercado cambial na Europa esta sexta-feira. O moeda inglesa caiu de 1,12 dólares no fecho de quinta-feira para 1,11 dólares a meio da manhã desta sexta-feira. Na Bolsa de Londres, o índice de referência, FTSE 100, está a perder mais de 1%. No mercado da dívida, os juros das obrigações britânicas continuam em alta, com as taxas no prazo a cinco anos a superarem as registadas para os títulos italianos.

A crise financeira britânica acompanha a crise política no Reino Unido. A renúncia de Liz Truss à liderança dos Conservadores e a entrada do governo em gestão trouxe na quinta-feira alguma acalmia à city londrina, que já se perdeu esta sexta-feira.

A revista The Economist, na sua edição semanal, compara a situação britânica à italiana. Cunhou a expressão Britaly, uma junção de Bretanha (Britain) com Itália (Italy). A The Economist considera que alguns traços típicos italianos, como a crise política permanente e a pressão dos investidores sobre a dívida, se estão a reencarnar no Reino Unido.

Crise cambial mantém-se

A libra, que se tinha valorizado ligeiramente na quinta-feira depois da renúncia de Liz Truss, voltou a cair na sessão europeia do mercado cambial. A moeda caiu para 1,11 dólares, um recuo de 0,9%. Mesmo assim muito acima do mínimo histórico de 1,0384 dólares a 26 de setembro, quando a crise cambial estoirou provocada pelo choque fiscal avançado pelo primeiro ministro das Finanças de Truss.

No mercado de ações, na bolsa da city, o índice de referência FTSE 100 está a perder 1%, depois de ter ganho 0,27% na sessão anterior.

Juros ao estilo italiano

No mercado da dívida pública, os juros das obrigações britânicas não param de subir. No prazo de referência, a 10 anos, subiram esta sexta-feira para 4,06%.

O mercado da dívida britânica regista a particularidade de as taxas para as maturidades entre 5 e 9 anos estarem acima das registadas a 10 anos. Ou seja, os investidores exigem remunerações mais altas para os prazos médios. Há uma certa inversão na curva de juros.

No prazo a 5 anos, os juros subiram esta sexta-feira para 4,1%, estando já acima da taxa registada para as obrigações italianas (4%). Como referência, nessa maturidade, a taxa das obrigações portuguesas está em 2,9%.

Nas projeções para dezembro do próximo ano, o algoritmo do portal financeiro World Government Bonds, aponta para juros dos títulos britânicos a 10 anos em 8%.