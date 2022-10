Concursos de obras públicas caem 16% até setembro e somam 2641 milhões de euros

O montante dos concursos de empreitadas de obras públicas promovidos até final do terceiro trimestre recuou 16% em termos homólogos, para 2641 milhões de euros, mantendo a evolução negativa registada desde março, informou a AICCOPN.

Segundo o mais recente Barómetro das Obras Públicas da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), "até ao final do terceiro trimestre de 2022 foram promovidos 2641 milhões de euros no âmbito de concursos de empreitadas de obras públicas, valor que se situa 500 milhões de euros abaixo do apurado em igual período do ano anterior e representa uma queda de 16% em termos homólogos, mantendo-se praticamente inalterada a tendência negativa que se regista há sete meses consecutivos".

Quanto aos contratos de empreitadas de obras públicas celebrados e registados no Portal Base, atingiram os 1728 milhões de euros até final de setembro, valor 43% inferior ao totalizado em igual período de 2021.

De acordo com a AICCOPN, "também a este nível se mantêm sem alterações significativas as quebras registadas ao longo do presente ano".

Por modalidades, os contratos de empreitadas celebrados no âmbito de concursos públicos totalizaram, até ao final do terceiro trimestre, 1338 milhões de euros, menos 41% em termos homólogos e representando "pouco mais de metade do total de concursos promovidos (2641 milhões de euros)".

Já os contratos celebrados nas modalidades de ajustes diretos e consultas prévias atingiram 301 milhões de euros, 42% do mesmo período de 2021.